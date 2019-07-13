Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Brezilyalı Fernando'nun İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olmasının ardından girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda yıldız bir futbolcu gündeme geldi. Temaslarını artıran Cimbom'da imza an meselesi. İşte son gelişmeler...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:51
Güncelleme: 13.07.2019 13:51
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
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Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fernando'nun Sevilla'ya transferinin ardından orta saha transferi için girişimlerini artıran Galatasaray'da imza an meselesi.
Teknik direktör Fatih Terim transferin bir an önce sonuçlandırılıp kampa yetişmesini istiyor. İşte gelişmeler...
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Manuel Fernandes'in ismi geldi.