Galatasaray'da imza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Brezilyalı Fernando'nun İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olmasının ardından girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda yıldız bir futbolcu gündeme geldi. Temaslarını artıran Cimbom'da imza an meselesi. İşte son gelişmeler...

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:51 Güncelleme: 13.07.2019 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





