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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da imza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Brezilyalı Fernando'nun İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olmasının ardından girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılarda yıldız bir futbolcu gündeme geldi. Temaslarını artıran Cimbom'da imza an meselesi. İşte son gelişmeler...
13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:51 Güncelleme: 13.07.2019 13:51
Galatasaray'da imza an meselesi

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da imza an meselesi

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'da imza an meselesi

Fernando'nun Sevilla'ya transferinin ardından orta saha transferi için girişimlerini artıran Galatasaray'da imza an meselesi.

Galatasaray'da imza an meselesi

Teknik direktör Fatih Terim transferin bir an önce sonuçlandırılıp kampa yetişmesini istiyor. İşte gelişmeler...

Galatasaray'da imza an meselesi

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak Manuel Fernandes'in ismi geldi.

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