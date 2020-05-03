Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimlere karar verme aşamasında olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi takımdan gidecek ismin belli olmasının ardından yerine gelecek isim üzerine yoğunlaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
3 Mayıs 2020 Pazar 23:54
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Sarı-kırmızılılar, corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara devam ediyor ve transferde ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun çalışma devam ederken, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Yeni bir yapılanmaya girmeye hazırlanan Galatasaray'da birçok isimle yolların ayrılması gündemde ve bu planlar doğrultusunda takımdan gidecek ilk isim belli oldu.


Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Yaz transfer sezonunda gözle görülür bir değişiklik yaşamaya hazır olan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.


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