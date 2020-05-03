HaberlerGaleriGalatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...
Yaz transfer sezonu için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimlere karar verme aşamasında olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi takımdan gidecek ismin belli olmasının ardından yerine gelecek isim üzerine yoğunlaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
3 Mayıs 2020 Pazar 23:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Sarı-kırmızılılar, corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara devam ediyor ve transferde ince eleyip sık dokuyor.
Takıma katılacak isimler üzerinde yoğun çalışma devam ederken, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı.
Yeni bir yapılanmaya girmeye hazırlanan Galatasaray'da birçok isimle yolların ayrılması gündemde ve bu planlar doğrultusunda takımdan gidecek ilk isim belli oldu.
Yaz transfer sezonunda gözle görülür bir değişiklik yaşamaya hazır olan sarı-kırmızılılar için İtalyan basınından önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.