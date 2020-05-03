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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Yerine gelecek isim...

Yaz transfer sezonu için çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimlere karar verme aşamasında olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. Galatasaray yönetimi takımdan gidecek ismin belli olmasının ardından yerine gelecek isim üzerine yoğunlaştı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

3 Mayıs 2020 Pazar 23:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





