Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bunun için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 16:53:41
Güncelleme: 16:58:28
Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano için harekete geçti.
Brezilyalı gazeteci Gustavo Zupak'ın iddiasına göre Flamengo, Mariano ile ilk teması yapmış ve beklemeye geçtmişti.
Flamengo'nun geçen Pazar günü Mariano ile ilk teması gerçekleştirdiği ancak henüz Galatasaray'a teklif yapılmadığı kaydedildi.
Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve Mariano Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.