Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bunun için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 16:53:41 Güncelleme: 16:58:28
Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor.

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Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano için harekete geçti.

Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Brezilyalı gazeteci Gustavo Zupak'ın iddiasına göre Flamengo, Mariano ile ilk teması yapmış ve beklemeye geçtmişti.

Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Flamengo'nun geçen Pazar günü Mariano ile ilk teması gerçekleştirdiği ancak henüz Galatasaray'a teklif yapılmadığı kaydedildi.

Galatasarayda ilk ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma tamam

Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve Mariano Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo ile anlaşmaya vardı.

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