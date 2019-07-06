Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve gelecek sezon mücadele edeceği üç kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Baştan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı ve bonservis bedeli...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 17:39 Güncelleme: 06.07.2019 18:33
Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Transfer için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor...

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve şimdiden 5 transferi bitiren sarı-kırmızılılar, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Banega ve Aboubakar transferlerinde de mutlu sona ulaşmayı isteyen Cimbom, transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Piyasa değeri yüksek olan oyuncularını uygun teklif gelmesi halinde elinden çıkaracak olan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Sarı-kırmızılıların Brezilyalı yıldızı Fernando, takımdan ayrılıyor.

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