Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!

Sezonu çifte kupayla tamamlayan ve gelecek sezon mücadele edeceği üç kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Baştan Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor. İşte yıldız futbolcunun yeni takımı ve bonservis bedeli...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 17:39 Güncelleme: 06.07.2019 18:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





