Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı! - Galeri - Fotomaç
02 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da iki yıldız antrenmana katılmadı!

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına başlarken, iki yıldız antrenman kadrosunda yer almadı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 19:28:45 Güncelleme: 19:36:17
Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklara başladı.

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Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı!

Terim, sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayabilen futbolcularını 22. şampiyonluk için motive etmeye çalışacak.

Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı!

13 saat uçak yolculuğu sonrasında Amerika'dan dönen Fatih Terim, İstanbul'a geldi.

Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı!

Uzun ve yorucu bir seyahat sonrasında İstanbul'a dönen Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile olan görüşmesini de erteledi.

Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı!

Galatasaray'ın 18:30'da başlayan ilk antrenmanına ise iki yıldız katılmadı.

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