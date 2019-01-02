Galatasarayda iki yıldız antrenmana katılmadı! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da iki yıldız antrenmana katılmadı!
Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına başlarken, iki yıldız antrenman kadrosunda yer almadı.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 19:28:45
Güncelleme: 19:36:17
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklara başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Terim, sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayabilen futbolcularını 22. şampiyonluk için motive etmeye çalışacak.
13 saat uçak yolculuğu sonrasında Amerika'dan dönen Fatih Terim, İstanbul'a geldi.
Uzun ve yorucu bir seyahat sonrasında İstanbul'a dönen Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile olan görüşmesini de erteledi.
Galatasaray'ın 18:30'da başlayan ilk antrenmanına ise iki yıldız katılmadı.