Galatasarayda hedef Clinton Njie - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da hedef Clinton Njie
Galatasaray; Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi derken Marsialy'nın yıldızı Clinton Njie'ye de teklif götürdü. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki yıldız golcü için Fransa'ya çıkarma yapacak...
13 Ocak 2019 Pazar, 01:06:01
Güncelleme: 07:59:14
Galatasaray golcü transferi için adaylar çoğalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi start aldığından beri Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile temas kurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aslan'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Marsilya forması giyen Clinton Njie... Cimbom, 25 yaşındaki Kamerunlu golcü için kolları sıvadı.
Tottenham'da da oynadı
2017'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan Njie, güçlü fiziği son vuruşlardaki becerisiyle dikkat çekiyor.
Njie, bu sezon Marsilya formasıyla 5 maçta 1 gol kaydetti.
26 kez milli formayı giydi
Clinton Njie, santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabiliyor.