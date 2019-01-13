Galatasarayda hedef Clinton Njie - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Galatasaray'da hedef Clinton Njie

Galatasaray; Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi derken Marsialy'nın yıldızı Clinton Njie'ye de teklif götürdü. Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki yıldız golcü için Fransa'ya çıkarma yapacak...

13 Ocak 2019 Pazar, 01:06:01 Güncelleme: 07:59:14
Galatasarayda hedef Clinton Njie

Galatasaray golcü transferi için adaylar çoğalıyor... Sarı-Kırmızılılar, transfer dönemi start aldığından beri Alan, Demba Ba, Tetteh ve Batshuayi ile temas kurdu.

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Galatasarayda hedef Clinton Njie

Aslan'ın listesine yeni bir isim daha eklendi. Marsilya forması giyen Clinton Njie... Cimbom, 25 yaşındaki Kamerunlu golcü için kolları sıvadı.

Galatasarayda hedef Clinton Njie

Tottenham'da da oynadı

2017'de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Marsilya'ya transfer olan Njie, güçlü fiziği son vuruşlardaki becerisiyle dikkat çekiyor.

Galatasarayda hedef Clinton Njie

Njie, bu sezon Marsilya formasıyla 5 maçta 1 gol kaydetti.

Galatasarayda hedef Clinton Njie

26 kez milli formayı giydi

Clinton Njie, santrfor olmasına rağmen kanatlarda da görev yapabiliyor.

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