Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
5 Temmuz 2018 Perşembe, 00:39:51
Güncelleme: 00:45:33
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Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
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Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sözleşmesi biten Donk ile yeniden anlaşan, İnter'den de Nagatomo'nun bonservisini alan Aslan'ın yeni hedefi Nuri Şahin ve Ömer Toprak.
Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
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Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan iki futbolcu için temaslar başladı. İmparator, Nuri ve Ömer ile görüşüp ikisini de kadrosunda istediğini iletmişti. Nuri ve Ömer de Fatih Terim'e "Geliriz" yanıtını vermişti.
Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
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Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularla yaptığı görüşmenin ardından Galatasaray da iki yıldızın kulübü Borussia Dortmund ile pazarlıklara başladı.
Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
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Abdurrahim Albayrak, sözleşmesi 2019'da sona erecek Nuri Şahin'in bonservisini istediklerini kaydetti. Alman kulübüne 2 milyon euro önerilecek.
Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin
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Borussia Dortmund'da 4. stoper konumuna düşen Ömer pazarlıkları ise kiralık formülü üzerinden yürüyor. Ömer'in Dortmund'la sözleşmesi 2021'de sona eriyor.