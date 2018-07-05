Galatasaray'da hedef Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak ve Nuri Şahin

Fatih Terim'in Milli Takım'dan öğrencisi olan iki futbolcu için temaslar başladı. İmparator, Nuri ve Ömer ile görüşüp ikisini de kadrosunda istediğini iletmişti. Nuri ve Ömer de Fatih Terim'e "Geliriz" yanıtını vermişti.



