Galatasarayda hedef Angel Romero - Galeri - Fotomaç
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Galatasaray'da hedef Angel Romero

    9 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:55:30 Güncelleme: 11:01:10
    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    İsviçre kampı öncesi Rusya'ya çıkarma yapan Fatih Terim'in pek çok önemli menajer, yönetici ve teknik adamla görüştüğü ortaya çıktı.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    Bunlardan biri de Corinthians Başkanı de Andrade'ydi.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    Terim, Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero'yu çok beğendiğini söyledi.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    Brezilya ekibinin başkanı ise Paraguaylı'dan kendilerinin de büyük beklentileri olduğunu anlattı.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    UZATIP KİRALAYABİLİRLER

    2019'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması mümkün görünmüyor.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    Çünkü kiralama bitimi boşa çıkacak. Ancak Corinthians, Romero'yla mukavele yenileme görüşmeleri yapıyor.

    Galatasaray'da hedef Angel Romero
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    Galatasarayda hedef Angel Romero

    Eğer her şey yolunda giderse oyuncuyu 1 yıl Galatasaray'a kiralayabilirler. Romero, Şampiyonlar Ligi'nde parlayıp, fiyatını yükseltebilir. Bu da Corinthians'ın işine gelir. (Akşam)

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