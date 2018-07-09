Galatasarayda hedef Angel Romero - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da hedef Angel Romero
9 Temmuz 2018 Pazartesi, 10:55:30
Güncelleme: 11:01:10
Galatasaray'da hedef Angel Romero
İsviçre kampı öncesi Rusya'ya çıkarma yapan Fatih Terim'in pek çok önemli menajer, yönetici ve teknik adamla görüştüğü ortaya çıktı.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
Bunlardan biri de Corinthians Başkanı de Andrade'ydi.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
Terim, Paraguaylı kanat oyuncusu Angel Romero'yu çok beğendiğini söyledi.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
Brezilya ekibinin başkanı ise Paraguaylı'dan kendilerinin de büyük beklentileri olduğunu anlattı.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
UZATIP KİRALAYABİLİRLER
2019'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralanması mümkün görünmüyor.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
Çünkü kiralama bitimi boşa çıkacak. Ancak Corinthians, Romero'yla mukavele yenileme görüşmeleri yapıyor.
Galatasaray'da hedef Angel Romero
Eğer her şey yolunda giderse oyuncuyu 1 yıl Galatasaray'a kiralayabilirler. Romero, Şampiyonlar Ligi'nde parlayıp, fiyatını yükseltebilir. Bu da Corinthians'ın işine gelir. (Akşam)