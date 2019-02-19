Galatasaray'da Hector Herrera harekatı!

Benfica maçı için Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'da yöneticiler, Meksikalı ön libero Hector Herrera'nın menajeriyle masaya oturacak.
19 Şubat 2019 Salı 07:47
Güncelleme: 19.02.2019 09:13
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Benfica maçı için bugün Portekiz'e gidecek olan Galatasaray'la ilgili sürpriz bir iddia geldi.
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Sarı-kırmızılı ekiple beraber Lizbon'a gidecek olan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın burada, menajer Matias Bunge ile buluşacağı ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera konusunu masaya yatıracağı iddia edildi.
Galatasaray'da sezon sonunda Selçuk İnan'ın sözleşmesi bitiyor.
Ayrıca bir yıllığına kiralanan Ndiaye de Stoke City'ye dönecek.
Bu nedenle şimdiden orta sahayı güçlendirme çalışmaları başladı.