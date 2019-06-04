Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

İtalyan ekibine, milli oyuncu için, 'kiralama artı, kesin satın alma' opsiyonuyla bir teklif sunuldu. Rakamlar açıklanmazken Milan'dan gelecek yanıt bekleniyor.

4 Haziran 2019 Salı 01:18 Güncelleme: 04.06.2019 01:39
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin kalıp kalmamasına göre alternatiflerini hazırlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Stoke City'nin Ndiaye'yi kadroda tutmaya karar vermesinden sonra Fatih Terim de Belhanda'dan önümüzdeki sezon da 8 numara olarak faydalanmayı düşünmeye başladı.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Bu yüzden tecrübeli teknik adam, Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi takımın beyni olacak bir isim üzerinde duruyor.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Bu ismin Milan'ın satma kararı aldığı Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı

Kısa bir süre önce İtalya'ya giden Şükrü Hanedar, Milan'ın o dönemdeki sportif direktörü Leonrardo'dan Kessie, Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu'nu istemişti.

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