Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı - Fotomaç
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu heyecanı
İtalyan ekibine, milli oyuncu için, 'kiralama artı, kesin satın alma' opsiyonuyla bir teklif sunuldu. Rakamlar açıklanmazken Milan'dan gelecek yanıt bekleniyor.
4 Haziran 2019 Salı 01:18
Güncelleme: 04.06.2019 01:39
Henry Onyekuru ve Badou Ndiaye'nin kalıp kalmamasına göre alternatiflerini hazırlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stoke City'nin Ndiaye'yi kadroda tutmaya karar vermesinden sonra Fatih Terim de Belhanda'dan önümüzdeki sezon da 8 numara olarak faydalanmayı düşünmeye başladı.
Bu yüzden tecrübeli teknik adam, Wesley Sneijder ve Gheorghe Hagi gibi takımın beyni olacak bir isim üzerinde duruyor.
Bu ismin Milan'ın satma kararı aldığı Hakan Çalhanoğlu olduğu öğrenildi.
Kısa bir süre önce İtalya'ya giden Şükrü Hanedar, Milan'ın o dönemdeki sportif direktörü Leonrardo'dan Kessie, Paqueta ve Hakan Çalhanoğlu'nu istemişti.