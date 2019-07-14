Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

2019-20 sezonu için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından da sürpriz transfer iddiaları geliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade edildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer gündemiyle ilgili son gelişme...

14 Temmuz 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 14.07.2019 07:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





