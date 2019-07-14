Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

2019-20 sezonu için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Galatasaray'da transfer ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılılar önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için büyük mesai harcıyor. Buna göre birçok yıldız isimle temasta olan Galatasaray'a yurtdışından da sürpriz transfer iddiaları geliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade edildi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer gündemiyle ilgili son gelişme...
14 Temmuz 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 14.07.2019 07:51
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da transfer harekatı devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

Geçen sezon kiralık olarak takıma dahil olan Badou N'Diaye'yi yeni sezonda kadroda düşünmeyen, Fernando'yu da Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi için girişimler sürüyor.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

Sarı-kırmızılı ekipte gündeme gelen son isim ise bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes oldu.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ

Yaz transfer döneminde şu ana kadar ağırlığı bonservisi olmayan oyunculara veren sarı-kırmızılı yönetimin, geçtiğimiz sezon sonunda Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve iki tarafın sözleşme şartlarında belli bir mesafe kaydettiği öğrenildi.

Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızlarının peşinde!

Kalan detaylarda da anlaşılması halinde transferin resmiyete dökülmesi ve Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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