Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Galatasaray'da gündem yeniden Shaqiri!

    Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Shaqiri'nin ocak ayında Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 10:18:08 Güncelleme: 10:26:29
    Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri!

    Yaz aylarında Shaqiri'yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool'dan yana kullandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri!

    Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi.

    Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri!

    İtalya basınındaki habere göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.

    Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri!

    GENELLİKLE YEDEK KALIYOR

    Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 7 karşılaşmaya çıktı.

    Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri!

    1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool'un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor.

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