Galatasarayda gündem yeniden Shaqiri! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da gündem yeniden Shaqiri!
Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Shaqiri'nin ocak ayında Galatasaray'a kiralanabileceği iddia edildi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 10:18:08
Güncelleme: 10:26:29
Yaz aylarında Shaqiri'yi transfer etmek için çok çaba harcayan Galatasaray, bunu başaramamıştı. Yıldız kanat oyuncusu, tercihini Liverpool'dan yana kullandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak düzenli olarak ilk 11 şansını bulamıyor. Menajer Jurgen Kloop, futbolcusunun sürekli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına izin verdi.
İtalya basınındaki habere göre Galatasaray bu gelişme üzerine harekete geçti. Shaqiri için ocak ayında kiralama teklifi yapılacak.
GENELLİKLE YEDEK KALIYOR
Her iki kanatta ve orta sahanın ortasında görev yapabilen İsviçreli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 7 karşılaşmaya çıktı.
1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Liverpool'un elinde birçok üst düzey hücumcu olduğu için Kloop onu yedek bırakmak zorunda kalıyor.