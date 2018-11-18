Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Galatasaray'da görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    Sarı-Kırmızılı takımda görülememiş olay yaşanıyor
    18 Kasım 2018 Pazar, 14:10:56 Güncelleme: 14:15:31
    Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    Sezon başından bu yana sakatlıklar ile boğuşan Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı Donk, Garry ve Rodrigues'e kesilen cezalar sarı-kırmızılı takımı iyiden iyiye zor durumda bıraktı. Cezalı futbolculara son olarak Ümit Milli Takımı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartılan Ozan Kabak ile Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlığı da eklenince ortaya son yıllarda görülmemiş bir tablo çıktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    Sakat ve cezalı futbolculardan oluşan bir 11 kurulduğu zaman Muslera ve Mariano hariç, sarı-kırmızılı takımı Konyaspor maçından önce şöyle bir tablo bekliyor;

    Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    OZAN KABAK

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başından bu yana en fazla şans verdiği isimlerden biri olan Ozan Kabak, davet edildiği Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı. Galatasaray kulüp doktorları tarafından tedavisine başlanan Ozan'ın Konyaspor maçında sahada olup olmaması şu an için belirsizliğini koruyor.

    Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    SERDAR AZİZ

    İsveç ile oynadığımız milli maç öncesinde, ısınma sırasında sakatlanan Serdar Aziz'in durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

    Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

    YUTO NAGATAMO

    Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Nagatamo, bireysel antrenmanların ardından takımla çalışmalara da başladı ancak Japon futbolcunun Konyaspor maçında sahada olması pek mümkün görünmüyor. Nagatamo'nun yerine bir süre daha sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram görev yapmaya devam edecek.

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