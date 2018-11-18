Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

Sezon başından bu yana sakatlıklar ile boğuşan Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı Donk, Garry ve Rodrigues'e kesilen cezalar sarı-kırmızılı takımı iyiden iyiye zor durumda bıraktı. Cezalı futbolculara son olarak Ümit Milli Takımı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartılan Ozan Kabak ile Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlığı da eklenince ortaya son yıllarda görülmemiş bir tablo çıktı.