Galatasarayda görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur

Galatasaray'da görülmemiş olay! Bu takım şampiyon olur
Sezon başından bu yana sakatlıklar ile boğuşan Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe maçında yaşananlardan dolayı Donk, Garry ve Rodrigues'e kesilen cezalar sarı-kırmızılı takımı iyiden iyiye zor durumda bıraktı. Cezalı futbolculara son olarak Ümit Milli Takımı kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartılan Ozan Kabak ile Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlığı da eklenince ortaya son yıllarda görülmemiş bir tablo çıktı.
OZAN KABAK
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başından bu yana en fazla şans verdiği isimlerden biri olan Ozan Kabak, davet edildiği Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı. Galatasaray kulüp doktorları tarafından tedavisine başlanan Ozan'ın Konyaspor maçında sahada olup olmaması şu an için belirsizliğini koruyor.
YUTO NAGATAMO
Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Nagatamo, bireysel antrenmanların ardından takımla çalışmalara da başladı ancak Japon futbolcunun Konyaspor maçında sahada olması pek mümkün görünmüyor. Nagatamo'nun yerine bir süre daha sarı-kırmızılı takımda Ömer Bayram görev yapmaya devam edecek.