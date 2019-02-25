Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'de 45 puan ile zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Kadroda büyük bir değişimin işaretini veren Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetimden Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ve Jablonec'li Michal Travnik'i istedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:37 Güncelleme: 25.02.2019 18:43
Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, diğer taraftan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Teknik direktör Fatih Terim'in yönetiminden istediği 2 transferin kimler olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

MUSLERA VE BELHANDA'NIN YERİNE OYUNCU BAKILIYOR

Star'da yer alan habere göre; Galatasaray'da transfer çalışmaları erken başladı.

Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Muslera'ya alternatif arayan Fatih Terim, ayrıca sezon sonunda ayrılması beklenen Belhanda'nın yerine oyuncu bakmaya başladı.

Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Luyindama, Marcao ve Onyekuru gibi isimleri takıma kazandıran scout ekibi ile sürekli görüşen Terim'e Jablonec'te oynayan Travnik'in ismi sunuldu.

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