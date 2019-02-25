Galatasaray'da Gökhan Akkan ve Michal Travnik operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'de 45 puan ile zirve takibini sürdüren Galatasaray'da bir yandan da önümüzdeki sezonun hazırlıkları devam ediyor. Kadroda büyük bir değişimin işaretini veren Fatih Terim, sarı-kırmızılı yönetimden Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan ve Jablonec'li Michal Travnik'i istedi.