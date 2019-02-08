Galatasaray'da Gökhan Akkan operasyonu!

Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile 2. sırada bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesine devam ederken bir yandan da yeni sezonun planlamasını sürdürüyor. Bu sezon gösterdiği performans ile adeta 'dokunulmazlığı kaldırılan' Fernando Muslera'nın yerine Çaykur Rizespor'un file bekçisi Gökhan Akkan'ın transfer edileceği ifade ediliyor.
8 Şubat 2019 Cuma, 21:09:07
Güncelleme: 21:11:18
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Fernando Muslera'nın alternatifini arayan Galatasaray'ın listesinde Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan var. Fatih Terim, yabancı yedek kaleciye soğuk bakıyor.
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4 yaşındaki Gökhan, 30 yaş üstü meslektaşları Volkan Babacan ve Fatih Öztürk'e kıyasla öne çıkıyor.
Yeşil-mavililerle 2022'ye kadar sözleşmesi olan genç kaleci Mircea Lucescu'nun da gözdesi
Bu sezon transfer yapmadığı tek bölge kale olan Galatasaray'da Fernando Muslera iyi bir performans sergilemiyor.
Sezon sonunda kaleci takviyesine karar veren sarıkırmızılı kulüp, şimdiden düğmeye bastı.