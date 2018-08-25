Galatasarayda Gary Cahill bombası!

25 Ağustos 2018 Cumartesi, 09:22:39
Güncelleme: 09:33:21
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Galatasaray'da Gary Cahill bombası!
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Transfer döneminin sonlanmasına bir haftadan az bir süre kala Galatasaray'da transfer çalışmaları son gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Gary Cahill bombası!
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Kadrosunu bir stoper, bir sekiz numara ve bir forvet ile güçlendirmek isteyen sarı kırmızılı ekip, Anthony Modeste, Badou Ndiaye transferlerini hemen hemen tamamlamasının ardından rotayı stoper arayışına çevirdi.
Galatasaray'da Gary Cahill bombası!
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Aslan bir numaralı hedefi ise Chelsea'nin 32 yaşındaki stoperi Gary Cahill. İddialara göre sarı kırmızılı ekibin transferden sorumlu yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Londra'da Chelsea Direktörü Marina Granovskai ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray'da Gary Cahill bombası!
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Granovskai, Maurizio Sarri'nin kadroda düşünmediği tecrübeli stoperin Galatasaray'a transferine yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'da Gary Cahill bombası!
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İddialara göre Galatasaray, Cahill'in bonservisinin yanında Chelsea'nin Danimarkalı genç savunmacısı Andreas Christensen'i de kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.