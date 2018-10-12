Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi kulüple temasa geçti.

12 Ekim 2018 Cuma, 19:45:37 Güncelleme: 19:55:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





