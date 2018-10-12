Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor - Galeri - Fotomaç
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi kulüple temasa geçti.
    12 Ekim 2018 Cuma, 19:45:37 Güncelleme: 19:55:22
    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    Galatasaray'da gösterdiği performans ile taraftarın sevgilisi olan Garry Rodrigues için İspanyol devi kulüple temasa geçti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    TAKVİM'in haberine göre La Liga ekiplerinden Villarreal'in Ocak ayı transfer döneminde Garry Rodrigues'i transfer etmek için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    Son haftalarda formsuz bir performans sergileyen tecrübeli oyuncunun da İspanya'ya transfer olmak istediği bildirildi.

    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise yıldız oyuncunun elden çıkarılmasına şiddetle karşı çıkıyor.

    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor

    Garry Rodrigues'in transferinde son sözü Galatasaray yönetimi söyleyecek.

    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor
    Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! Ayrılmak istiyor
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