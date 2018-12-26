Galatasarayda Garry Rodrigues şoku! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Galatasaray'da Garry Rodrigues şoku!

Sarı-Kırmızılılarda yıldız futbolcunun sözleri yönetimde şok etkisi yarattı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:52:09 Güncelleme: 19:04:04
Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken, bazı futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor.

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Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda, satılması gündemde olmayan Garry Rodrigues yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı.

Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yoğunluk artarken, Garry Rodrigues'in bonservisi hakkında yaptığı son açıklama dikkat çekti.

Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Sarı-kırmızılılarda özellikle geçen sezon kazanılan 21.şampiyonluk sürecinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Newcastle United'ın resmi teklif yaptığı Garry Rodrigues, "Beni almak isteyen kulüp 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeli" şeklinde açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.

Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Rodrigues'in bu sözleri de 'Sözleşmesinde serbest kalma maddesi mi var?' sorularını beraberinde getirdi.

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