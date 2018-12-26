Galatasarayda Garry Rodrigues şoku!

Sarı-Kırmızılılarda yıldız futbolcunun sözleri yönetimde şok etkisi yarattı.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 18:52:09
Güncelleme: 19:04:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'da gözler transfere çevrilirken, bazı futbolcularla da yolların ayrılması bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda, satılması gündemde olmayan Garry Rodrigues yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yoğunluk artarken, Garry Rodrigues'in bonservisi hakkında yaptığı son açıklama dikkat çekti.
Sarı-kırmızılılarda özellikle geçen sezon kazanılan 21.şampiyonluk sürecinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Newcastle United'ın resmi teklif yaptığı Garry Rodrigues, "Beni almak isteyen kulüp 15 milyon euro bonservis bedeli ödemeli" şeklinde açıklaması kafalarda soru işareti bıraktı.
Rodrigues'in bu sözleri de 'Sözleşmesinde serbest kalma maddesi mi var?' sorularını beraberinde getirdi.