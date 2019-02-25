Galatasaray'da Franck Ribery sevinci! - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Devre arasında önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın Bayern Münih ile sezon sonu yollarını ayıracak olan Franck Ribery için girişimde bulunduğu iddia edildi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 12:15 Güncelleme: 25.02.2019 12:20
Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Sezon sonu planlarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın gündemindeki isim Franck Ribery... Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in açıklaması sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

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Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Bavyera ekibinde başkan Uli Hoeness; "Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Bu gelişme sonrası Avrupa basını sezon sonu takımdan ayrılacak olan Fransız yıldızın eski takımı Galatasaray'a transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

Avrupa'da çıkan haberlerde "Franck Ribery'ye teklifler var ama o Galatasaray'ı seçecek..." yorumu yapıldı.

Galatasaray'da Franck Ribery sevinci!

27 MAÇTA 5 GOL VE 1 ASİSTİ VAR
Ribery bu sezon Bayern Münih ile 27 maça çıktı ve 5 gol atıp 1 de asist yaptı.

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