Galatasaray'da forvet krizi! - Fotomaç
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Galatasaray'da forvet krizi!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak isteyen Galatasaray'da yeni bir forvet krizi patlak verdi. Prensipte anlaşmaya varılan Alan'ın Guangzhou Evergrande ile yaşadığı sözleşme krizi Galatasaray'ı alternatif forvet arayışına itti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 22:12 Güncelleme: 15.01.2019 14:37
Galatasaray'da forvet krizi!

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı belirtilen Alan Carvalho'nun Çin Kulübü ile sözleşme krizi yaşadığı öğrenildi.

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Galatasaray'da forvet krizi!

19 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun anlaşmasında bir yıllık opsiyon bulunduğu ve bunun Çin Kulübü tarafından kullanıldığı iddia edildi.

Galatasaray'da forvet krizi!

Bu nedenle Çinlilerin, 11.1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncuyu bedelsiz bir şekilde göndermek istemediği belirtiliyor.

Galatasaray'da forvet krizi!

AVUKATLAR İNCELİYOR

Galatasaray'ın görevlendirdiği avukatlar Alan'ın sözleşmesini inceleme altına aldı.

Galatasaray'da forvet krizi!

Bu transfer sonrasında bir ceza almak istemeyen Galatasaray, incelemeden olumlu sonuç çıkar ise Alan ile sözleşme imzalayacak.

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