Galatasaray'da forvet krizi!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak isteyen Galatasaray'da yeni bir forvet krizi patlak verdi. Prensipte anlaşmaya varılan Alan'ın Guangzhou Evergrande ile yaşadığı sözleşme krizi Galatasaray'ı alternatif forvet arayışına itti.
14 Ocak 2019 Pazartesi 22:12
Güncelleme: 15.01.2019 14:37
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Galatasaray'ın prensipte anlaştığı belirtilen Alan Carvalho'nun Çin Kulübü ile sözleşme krizi yaşadığı öğrenildi.
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19 Ocak 2019 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun anlaşmasında bir yıllık opsiyon bulunduğu ve bunun Çin Kulübü tarafından kullanıldığı iddia edildi.
Bu nedenle Çinlilerin, 11.1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı oyuncuyu bedelsiz bir şekilde göndermek istemediği belirtiliyor.
AVUKATLAR İNCELİYOR
Galatasaray'ın görevlendirdiği avukatlar Alan'ın sözleşmesini inceleme altına aldı.
Bu transfer sonrasında bir ceza almak istemeyen Galatasaray, incelemeden olumlu sonuç çıkar ise Alan ile sözleşme imzalayacak.