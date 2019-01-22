Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor! - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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Galatasaray'da forvet hasreti sona eriyor!

Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, pürüzleri gidermek için Guangzhou'nun Dubai kampına gitti. İmzaların atılması ve Brezilyalı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

22 Ocak 2019 Salı, 01:04:57 Güncelleme: 07:50:03
Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor!

Gomis'in gitmesinin ardından büyük sıkıntı yasayan Galatasaray forvet transferinde uzun uğraşlar sonunda mutlu ulaştı.

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Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor!

Bir süredir Alan Carvalho üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için somut adımları attı.

Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor!

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, detayları halletmek için Çin kulübünün Dubai'deki kampına gitti.

Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor!

Guangzhou Evergrande ile yapılan görüşmeler sonucunda son pürüzler de çözüldü.

Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor!

ALAN'I BİNLER KARŞILAYACAK

Galatasaray'ın 3 milyon euro'luk teklifi kabul görürken, iki kulüp el sıkıştı.

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