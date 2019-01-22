Galatasarayda forvet hasreti sona eriyor! - Fotomaç
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Galatasaray'da forvet hasreti sona eriyor!
Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, pürüzleri gidermek için Guangzhou'nun Dubai kampına gitti. İmzaların atılması ve Brezilyalı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
22 Ocak 2019 Salı, 01:04:57
Güncelleme: 07:50:03
Gomis'in gitmesinin ardından büyük sıkıntı yasayan Galatasaray forvet transferinde uzun uğraşlar sonunda mutlu ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir süredir Alan Carvalho üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için somut adımları attı.
İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, detayları halletmek için Çin kulübünün Dubai'deki kampına gitti.
Guangzhou Evergrande ile yapılan görüşmeler sonucunda son pürüzler de çözüldü.
ALAN'I BİNLER KARŞILAYACAK
Galatasaray'ın 3 milyon euro'luk teklifi kabul görürken, iki kulüp el sıkıştı.