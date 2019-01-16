Galatasaray'da bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Ozan Kabak ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonrası takımda kalacağını açıklayan genç stoperin devre arasında Galatasaray'dan ayrılma ihtimalinin doğduğu öğrenildi.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 10:53:52
Güncelleme: 11:01:59
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Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
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Sarı-kırmızılılar Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'tan kendilerine kulüp bulmasını istemiş, Garry Rodrigues'i ise 10 milyon 250 bin euro karşılığında Al-Ittihad'a göndermişti.
Galatasaray'da ayrılması gündemde olan bir diğer isimse 18 yaşındaki genç stoper Ozan Kabak'tı.
Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren oyuncuya Manchester United, Roma ve Inter gibi devler talip olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştiren Ozan Kabak, sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamıştı ancak 18 yaşındaki stoper ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.