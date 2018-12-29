Galatasarayda flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da flaş ayrılık! Transfer bedeli 50 milyon...
Transferde flaş gelişme... Devre arası kampı dahilinde takımdan ayrılacak ve takıma gelecek isimlerin belirlenmeye başlandığı Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 16:00:10
Güncelleme: 16:10:07
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray yönetimi, mevcut kadrodaki yıldız ismi sattı. İşte transferin perde arkası...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stoper, orta saha ve özellikle forvet adayları ile transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da flaş ayrılık...
Serdar Aziz'e takım bulmasını söyleyen Galatasaray'da yönetim flaş bir karara imza attı ve bir başka oyuncusunu yaklaşık 50 Milyon TL karşılığında sattı.
Sarı kırmızılı yönetim Garry Rodrigues için Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'la anlaşmaya vardı.
Galatasaray bu transferden tam 8 milyon Euro (Yaklaşık 50 Milyon TL) kazanacak.