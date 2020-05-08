Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, bu kez sezon başında kadroya katılıp beklentilerin çok altında performans gösteren bir isim için ayrılık haberleri ortaya atıldı. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...