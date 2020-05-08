Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, bu kez sezon başında kadroya katılıp beklentilerin çok altında performans gösteren bir isim için ayrılık haberleri ortaya atıldı. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...

8 Mayıs 2020 Cuma 14:33 Güncelleme: 08.05.2020 15:36
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek mali problemler nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isterken, bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapılıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlere veda etmek isteyen sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Son günlerde özellikle yurtdışı kaynaklı birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, bu kez iç transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti

Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA