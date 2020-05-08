Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon başında gelmişti
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılılar için birçok isim yazılıp çizilirken, bu kez sezon başında kadroya katılıp beklentilerin çok altında performans gösteren bir isim için ayrılık haberleri ortaya atıldı. İşte o isim ve Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
8 Mayıs 2020 Cuma 14:33
Güncelleme: 08.05.2020 15:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray temaslarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılılar, yaşanabilecek mali problemler nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isterken, bazı isimlerle de yollarını ayırma planları yapılıyor.
Özellikle sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlere veda etmek isteyen sarı-kırmızılılar için birçok transfer söylentisi ortaya atılıyor.
Son günlerde özellikle yurtdışı kaynaklı birçok transfer söylentisi ortaya atılırken, bu kez iç transferde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'den Galatasaray'a imza atan Şener Özbayraklı istenilen performansı gösteremedi.