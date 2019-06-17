Galatasaray'da flaş ayrılık! Başakşehir'e gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılı ekipte gidecek ve kalacak isimler belli olurken, yıldız isim Başakşehir ile anlaştı...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:48 Güncelleme: 17.06.2019 08:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





