Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın hangi takıma transfer olacağı son dönemlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesiydi. Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Barcelona'ya dönmeyeceği kesinleşen Turan için Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
8 Ocak 2020 Çarşamba 07:30 Güncelleme: 08.01.2020 07:30
Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Bir dönem Barcelona'da top koşturan ve son olarak Medipol Başakşehir formasını terleten Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Bu sezon turuncu-lacivertli formayla Galatasaray deplasmanına çıkan Arda Turan, eski hocası Fatih Terim'le bir araya gelmişti. Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesiyle maçtan önce arası bozuk olan ikilinin arasındaki buzlar erimişti.

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Açıkçası çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım Arda bu Arda.'' ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

Fatih Terim'in bu açıklamaları Arda Turan'ın Galatasaray'a geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.

Galatasaray'da flaş Arda Turan gelişmesi! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz...

CENGİZ'DEN ARDA TURAN'A VETO!

Mustafa Cengiz, muhtemel Arda Turan transferi hakkında, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, kesinlikle Arda Turan üzerine bir konuşmamız olmadı. Hoca da bizimle aynı görüşte. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak" ifadelerini kullandı.

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