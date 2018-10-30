Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    Şanssızlıklar zinciri Erzurumspor maçı ile başladı. Son kurbanlar Malatya'da Younes Belhanda ile Martin Linnes oldu. Derbi öncesi tam 9 futbolcu revirde.
    30 Ekim 2018 Salı, 00:54:07 Güncelleme: 01:54:37
    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek liderliği kaptıran Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda tam 9 futbolcu sakata geldi. 7. haftada 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan şanssızlık zinciri, hız kesmeden devam etti.

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    İlk kurbanlar Emre Akbaba ile Eren Derdiyok oldu.

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    Erzurumspor maçında ayak parmağından sakatlanan Emre ameliyat olup, sezonun ilk yarısını kapattı.

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

    Eren ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında forma giyemedi.

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