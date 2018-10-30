Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!

Şanssızlıklar zinciri Erzurumspor maçı ile başladı. Son kurbanlar Malatya'da Younes Belhanda ile Martin Linnes oldu. Derbi öncesi tam 9 futbolcu revirde.

30 Ekim 2018 Salı, 00:54:07 Güncelleme: 01:54:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





