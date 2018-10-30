Galatasarayda Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi kırmızı alarm!
Şanssızlıklar zinciri Erzurumspor maçı ile başladı. Son kurbanlar Malatya'da Younes Belhanda ile Martin Linnes oldu. Derbi öncesi tam 9 futbolcu revirde.
30 Ekim 2018 Salı, 00:54:07
Güncelleme: 01:54:37
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek liderliği kaptıran Galatasaray, son dönemde sergilediği futboldan çok sakatlıklarla gündemde yer alıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takımda son bir ayda tam 9 futbolcu sakata geldi. 7. haftada 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla başlayan şanssızlık zinciri, hız kesmeden devam etti.
İlk kurbanlar Emre Akbaba ile Eren Derdiyok oldu.
Erzurumspor maçında ayak parmağından sakatlanan Emre ameliyat olup, sezonun ilk yarısını kapattı.
Eren ise Porto ve Antalyaspor müsabakalarında forma giyemedi.