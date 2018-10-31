Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi 11'i şekillendi!

    Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için 11'ini belirledi
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:40:37 Güncelleme: 10:44:43
    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi!

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi için 11'ini belirledi

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi!

    Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ideale yakın 11'ini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi!

    İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi!

    MUSLERA

    Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi!

    LINNES

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