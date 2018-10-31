Galatasarayda Fenerbahçe derbisi 11i şekillendi! - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi 11'i şekillendi!
Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için 11'ini belirledi
31 Ekim 2018 Çarşamba, 10:40:37
Güncelleme: 10:44:43
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi için 11'ini belirledi
GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisinde ideale yakın 11'ini sahaya sürmeye hazırlanıyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;