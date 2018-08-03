Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da

    Sporting, Maicon'a talip olurken G.Saray da Arjantinli futbolcuyu istedi. Yılın takası için iki kulüp arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.
    3 Ağustos 2018 Cuma, 00:38:35 Güncelleme: 00:38:48
    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
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    Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

    Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
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    Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

    Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
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    • 13
    Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

    Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
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    Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

    Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
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    Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

    KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK

    Stoke City'nin Everton'ın deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.

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