Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
Sporting, Maicon'a talip olurken G.Saray da Arjantinli futbolcuyu istedi. Yılın takası için iki kulüp arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.
3 Ağustos 2018 Cuma, 00:38:35
Güncelleme: 00:38:48
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
Galatasaray'da 8 numara defteri yeniden açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
Badou Ndiaye'nin boşluğunu henüz dolduramayan teknik direktör Fatih Terim, sürekli sakatlığını bahane eden Tolga Ciğerci'yi de kadro dışı bırakmıştı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
Ayrıca Selçuk İnan da hazırlık kampında beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
Senegalli futbolcunun yeniden kiralanması için çalışılırken sarı-kırmızılı ekibin karşısına Everton çıktı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da
KISA SÜRE İÇİNDE BİTECEK
Stoke City'nin Everton'ın deneyimli stoperi Ashley Williams'ı kadrosuna katmak istediği, buna karşılık Everton'ın da Badou Ndiaye'yi transfer etmeyi planladığı ifade ediliyor.