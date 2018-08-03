Galatasarayda Fatih Terimin gözü Rodrigo Battagliada

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözü Rodrigo Battaglia'da

Sporting, Maicon'a talip olurken G.Saray da Arjantinli futbolcuyu istedi. Yılın takası için iki kulüp arasında sıkı pazarlıklar dönüyor.

3 Ağustos 2018 Cuma, 00:38:35 Güncelleme: 00:38:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





