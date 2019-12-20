Galatasaray'da Fatih Terim'in futbolcularla yaptığı o konuşma ortaya çıktı! Bundan sonra...

Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi ve Süper Lig'de beklenilen performansa henüz ulaşılamamış olması deneyimli teknik adamı harekete geçirdi. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak radikal bir karar veren sarı-kırmızılılar, yeni yol haritasını belirlerken Fatih Terim'in futbolculara yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası ve Terim'in yaptığı o konuşma...

20 Aralık 2019 Cuma 19:42 Güncelleme: 20.12.2019 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





