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Galatasaray'da Fatih Terim'in futbolcularla yaptığı o konuşma ortaya çıktı! Bundan sonra...
Galatasaray'da Fatih Terim rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmesi ve Süper Lig'de beklenilen performansa henüz ulaşılamamış olması deneyimli teknik adamı harekete geçirdi. İlk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak radikal bir karar veren sarı-kırmızılılar, yeni yol haritasını belirlerken Fatih Terim'in futbolculara yaptığı konuşma ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası ve Terim'in yaptığı o konuşma...
20 Aralık 2019 Cuma 19:42
Güncelleme: 20.12.2019 19:52
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Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim kanunları etkisini göstermeye başladı.
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Deneyimli teknik adam üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra radikal kararlar almaya karar vermişti.
Sarı-kırmızılılar bu kararlar doğrultusunda ilk olarak StevenNzonzi'yi kadro dışı bıraktı.
Nzonzi'den sonra ara transfer döneminde Seri için de benzer bir karar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılar yeni yol haritasını belirledi.
Sezon başından beri gösterdiği inişli çıkışlı performansla eleştirileri üzerine toplayan Galatasaray'da, Tuzla maçı bundan sonrası için örnek olacak.