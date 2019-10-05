Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerek 2 puan kaybetti. Mücadelede Galatasaray sahaya yansıttığı futbolla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin eleştirilerine hedef oldu. Sosyal medyada da durum pek farklı değil... Maçtan sonra sarı-kırmızılı taraftarların deneyimli teknik adam Fatih Terim'e tepkisi vardı. İşte sosyal medyada Fatih Terim yorumları...

5 Ekim 2019 Cumartesi 22:49 Güncelleme: 05.10.2019 22:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





