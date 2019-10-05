Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ekim 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerek 2 puan kaybetti. Mücadelede Galatasaray sahaya yansıttığı futbolla hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin eleştirilerine hedef oldu. Sosyal medyada da durum pek farklı değil... Maçtan sonra sarı-kırmızılı taraftarların deneyimli teknik adam Fatih Terim'e tepkisi vardı. İşte sosyal medyada Fatih Terim yorumları...
5 Ekim 2019 Cumartesi 22:49 Güncelleme: 05.10.2019 22:49
Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Fatih Terim'in oyuncu tercihlerini ve yaptığı değişiklikleri beğenmeyen sarı-kırmızılı taraftarlar deneyimli teknik adamı sosyal medya üzerinden eleştirdi.

İşte sosyal medyada Fatih Terim tepkileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
Galatasaray'da Fatih Terim'e büyük tepki! 'Sorun Levent hocada değilmiş'
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