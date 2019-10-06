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Galatasaray'da Fatih Terim'den Selçuk İnan'a flaş sözler!
Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı ile Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak bu sezon üst üste üçüncü beraberliğini aldı. Ligin ilk 7 haftasında 9 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler Fatih Terim'e çevrildi. Başkent temsilcisi ile oynanan maçta Selçuk İnan'ı ilk 11 başlatan ve bu kararı gerek taraftarlar gerekse spor kamuoyu tarafından tartışılan tecrübeli teknik adam, 34 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
6 Ekim 2019 Pazar 14:36
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Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.
İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Seri ve Lemina'nın yokluğunda Selçuk İnan'ı oynatması ise tartışma konusu oldu.
Başkent ekibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Öte yandan mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulunan Terim'in Selçuk İnan ile ilgili flaş bir karar aldığı iddia edildi.