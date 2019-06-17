Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların seçim gündemini değerlendirdi. Terim, Mustafa Cengiz'in görevden ayrılması halinde kendisinin de istifa edeceğine yönelik iddialara açıklık getirirken flaş bir ifade kullandı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin yankıları sürüyor...

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Cengiz ve yönetimi genel kurulda ibra edilmezken, tüzük gereği yeni bir seçime gidilmesi gerekiyordu.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Seçimde başkanlığa adaylığını koyamayacak olan Cengiz, durumu mahkemeye taşımış ve kararın durdurulmasını sağlamıştı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Daha sonra tedbir kararının kalkmasıyla birlikte tartışmalar yeniden alevlendi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!

Galatasaray'ın gideceği olası bir seçimde başkan Mustafa Cengiz aday olamayacak.

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