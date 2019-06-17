Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş ayrılık açıklaması!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılıların seçim gündemini değerlendirdi. Terim, Mustafa Cengiz'in görevden ayrılması halinde kendisinin de istifa edeceğine yönelik iddialara açıklık getirirken flaş bir ifade kullandı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
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Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in ibra edilmemesinin yankıları sürüyor...
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Cengiz ve yönetimi genel kurulda ibra edilmezken, tüzük gereği yeni bir seçime gidilmesi gerekiyordu.
Seçimde başkanlığa adaylığını koyamayacak olan Cengiz, durumu mahkemeye taşımış ve kararın durdurulmasını sağlamıştı.
Daha sonra tedbir kararının kalkmasıyla birlikte tartışmalar yeniden alevlendi.
Galatasaray'ın gideceği olası bir seçimde başkan Mustafa Cengiz aday olamayacak.