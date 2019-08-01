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Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! "Çok yetenekli ama..."
Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Emre Mor'u resmen kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte tartışmalar da alevlendi. Fatih Terim, Emre Mor'u kendine getirebilecek mi? Tecrübeli teknik adamın kararıyla Florya'da Emre Mor için özel önlemler alındı. İşte o kurallar ve Terim'in Emre Mor sözleri...
1 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
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Galatasaray'da Emre Mor transferi resmiyete kavuştu.
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Celta Vigo'da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre Mor'un hayatında artık Fatih Terim kuralları geçerli olacak.
Genç futbolcunun sorun yaşamaması için yeni kurallar belirlendi.
EMRE İÇİN FATİH TERİM KURALLARI!
Emre Mor için Fatih Terim kuralları da artık devreye girecek.
Son yıllarda saha dışındaki disiplinsiz tavırları ile kariyeri düşüş ivmesine geçen Emre Mor'un üzerinde artık Fatih Terim'in eli olacak.