Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! "Çok yetenekli ama..."

Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Emre Mor'u resmen kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte tartışmalar da alevlendi. Fatih Terim, Emre Mor'u kendine getirebilecek mi? Tecrübeli teknik adamın kararıyla Florya'da Emre Mor için özel önlemler alındı. İşte o kurallar ve Terim'in Emre Mor sözleri...

1 Ağustos 2019 Perşembe 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





