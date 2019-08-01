Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! 'Çok yetenekli ama...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! "Çok yetenekli ama..."

Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! "Çok yetenekli ama..."

Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Emre Mor'u resmen kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun gelişiyle birlikte tartışmalar da alevlendi. Fatih Terim, Emre Mor'u kendine getirebilecek mi? Tecrübeli teknik adamın kararıyla Florya'da Emre Mor için özel önlemler alındı. İşte o kurallar ve Terim'in Emre Mor sözleri...
1 Ağustos 2019 Perşembe 14:00
Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! Çok yetenekli ama...

Galatasaray'da Emre Mor transferi resmiyete kavuştu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! Çok yetenekli ama...

Celta Vigo'da disiplinsiz davranışlar gerekçesiyle 2 kez kadro dışı kalan Emre Mor'un hayatında artık Fatih Terim kuralları geçerli olacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! Çok yetenekli ama...

Genç futbolcunun sorun yaşamaması için yeni kurallar belirlendi.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! Çok yetenekli ama...

EMRE İÇİN FATİH TERİM KURALLARI!

Emre Mor için Fatih Terim kuralları da artık devreye girecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Emre Mor itirafı! Çok yetenekli ama...

Son yıllarda saha dışındaki disiplinsiz tavırları ile kariyeri düşüş ivmesine geçen Emre Mor'un üzerinde artık Fatih Terim'in eli olacak.

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