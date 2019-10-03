Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Galatasaray'da Ryan Babel krizi patlak vermek üzere... Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada yokları oynayan Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı. Babel'e tepki sadece taraftarlar düzeyinde kalmadı. Yıldız futbolcuya Fatih Terim'den de şok bir tepki geldi...
3 Ekim 2019 Perşembe 08:33 Güncelleme: 03.10.2019 08:33
Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti.

Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Öyleki Terim, Paris Saint Germain maçında yıldız isim kenara geldiğinde şok bir tepki gösterdi...

Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

İşte Sabah'ta yer alan habere göre Babel ile ilgili yaşanan gelişmeler ve Teirm'in o tepkisi;

Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Taraftarlar Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN