Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Galatasaray'da Ryan Babel krizi patlak vermek üzere... Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada yokları oynayan Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı. Babel'e tepki sadece taraftarlar düzeyinde kalmadı. Yıldız futbolcuya Fatih Terim'den de şok bir tepki geldi...
3 Ekim 2019 Perşembe 08:33
Güncelleme: 03.10.2019 08:33
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak tek bir isim; RyanBabel, performansıyla herkesin tepkisini çekti.
Öyleki Terim, ParisSaintGermain maçında yıldız isim kenara geldiğinde şok bir tepki gösterdi...
İşte Sabah'ta yer alan habere göre Babel ile ilgili yaşanan gelişmeler ve Teirm'in o tepkisi;
YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Taraftarlar Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu.