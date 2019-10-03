Galatasaray'da Fatih Terim'den Babel'e şok tepki!

Galatasaray'da Ryan Babel krizi patlak vermek üzere... Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe ve Paris Saint Germain ile oynadığı maçlarda sahada yokları oynayan Ryan Babel, taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı. Babel'e tepki sadece taraftarlar düzeyinde kalmadı. Yıldız futbolcuya Fatih Terim'den de şok bir tepki geldi...

3 Ekim 2019 Perşembe 08:33 Güncelleme: 03.10.2019 08:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





