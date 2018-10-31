Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti! - Galeri - Fotomaç
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    Fatih Terim'in, Malatyaspor maçı sonrasında "Gerekirse bir seneyi feda ederiz" demesi taraftarları üzmüştü.
    31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:09:02 Güncelleme: 01:09:16
    Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    Fatih Terim'in, Malatyaspor maçı sonrasında "Gerekirse bir seneyi feda ederiz" demesi taraftarları üzmüştü..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    Ancak iddiası ile bilinen başarılı hocanın bu sözleri, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

    Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    YENİ SÖZLEŞME BUHAR OLACAK

    Sinan Gümüş sözleşme bekliyor.

    Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    Fatih Terim de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor.

    Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!

    Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta...

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