Galatasarayda Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Fatih Terim yıldız oyuncunun ipini çekti!
Fatih Terim'in, Malatyaspor maçı sonrasında "Gerekirse bir seneyi feda ederiz" demesi taraftarları üzmüştü.
31 Ekim 2018 Çarşamba, 01:09:02
Güncelleme: 01:09:16
Fatih Terim'in, Malatyaspor maçı sonrasında "Gerekirse bir seneyi feda ederiz" demesi taraftarları üzmüştü..
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak iddiası ile bilinen başarılı hocanın bu sözleri, beklentilerin altında kalan oyunculara yönelik kullandığı ve genç isimlere dönebileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.
YENİ SÖZLEŞME BUHAR OLACAK
Sinan Gümüş sözleşme bekliyor.
Fatih Terim de yokluklar yüzünden Sinan'ı oynatmaktan geri kalmıyor.
Genç futbolcu ise şu ana kadar verilen şansları iyi kullanmaktan çok uzakta...