Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da yeni transferler gösterdikleri performans ile şimdiden takdir kazandı. Özellikle stoper rotasyonuna yapılan takviyeler, teknik direktör Fatih Terim'in de takdirini kazanmış durumda.
19 Şubat 2019 Salı 20:58
Güncelleme: 19.02.2019 21:00
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Galatasaray'ın nokta atışı transferi Marcao, forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu performanslarla 'takımın gizli kahramanı' oldu.
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Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede göze giren Brezilyalı stoper Marcao, ikinci yarıda OPTA verilerine göre ligin en fazla isabetli pas atan (269) ve ikili mücadele kazanan (42) oyuncusu oldu.
İşte sambacının maç maç değerleri:
KASIMPAŞA | 86 başarılı pas ile sahanın bu alanda en iyi ikinci ismi oldu.
Aynı zamanda yüzde 95 olan isabet değeriyle de zirveye yerleşti.