Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu! - Fotomaç
19 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da yeni transferler gösterdikleri performans ile şimdiden takdir kazandı. Özellikle stoper rotasyonuna yapılan takviyeler, teknik direktör Fatih Terim'in de takdirini kazanmış durumda.

19 Şubat 2019 Salı 20:58 Güncelleme: 19.02.2019 21:00
Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

Galatasaray'ın nokta atışı transferi Marcao, forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu performanslarla 'takımın gizli kahramanı' oldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla kısa sürede göze giren Brezilyalı stoper Marcao, ikinci yarıda OPTA verilerine göre ligin en fazla isabetli pas atan (269) ve ikili mücadele kazanan (42) oyuncusu oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

İşte sambacının maç maç değerleri:

Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

KASIMPAŞA | 86 başarılı pas ile sahanın bu alanda en iyi ikinci ismi oldu.

Galatasaray'da Fatih Terim yeni prensini buldu!

Aynı zamanda yüzde 95 olan isabet değeriyle de zirveye yerleşti.

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