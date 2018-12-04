Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

Son 9 resmi maçta sadece 1 kez kazanan, bu karşılaşmalarda 7 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar, 'kolay lokma' olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi grubunda da büyük hüsran yaşadı. Galatasaray zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.