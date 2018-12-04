Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı - Galeri - Fotomaç
04 Aralık 2018, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim Igor Tudor'un gerisinde kaldı

Beşiktaş karşısında da mağlup olarak kötü gidişe dur diyemeyen Galatasaray'da tablo çok kötü... Sarı kırmızılı takım Igor Tudor döneminin bile gerisinde kaldı.
4 Aralık 2018 Salı, 10:20:20 Güncelleme: 10:23:31
Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

Son 9 resmi maçta sadece 1 kez kazanan, bu karşılaşmalarda 7 gol atabilen Sarı-Kırmızılılar, 'kolay lokma' olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi grubunda da büyük hüsran yaşadı. Galatasaray zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.

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Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

TUDOR 5 PUAN FAZLA TOPLADI

Yaşanan kötü gidişin ardından akıllara Igor Tudor geldi... Akşam'ın haberine göre; Geçen sezon zirvenin 1 puan gerisindeyken gönderilen Hırvat hoca 14 haftada 29 puan almıştı.

Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

Terimli Galatasaray ise 14 maçta 25 puan toplayabildi.

Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

YİNE AYNI YENİLGİLERİ ALDI

Tudor'un çalıştırdığı Cim Bom geçen sezon da aynı bu sezon gibi Beşiktaş, Trabzonspor ve Yeni Malatya deplasmanlarında kaybetmiş, sahasında Fenerbahçe ile berabere kalmıştı.

Galatasarayda Fatih Terim Igor Tudorun gerisinde kaldı

HEDEF EN AZ HASARI ALMAK!

İlk yarıda kalan 3 haftada Rize, Başakşehir ve Sivas ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef devre arasına en az hasarla girmek...

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