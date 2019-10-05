Galatasaray'da Fatih Terim çileden çıktı! Ankara'da inanılmaz olay

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim mücadelenin ikinci yarısında Sofian Feghouli'yi oyundan alıp yerine Jimmy Durmaz'ı dahil etti. Bu değişiklikten sonra kararı beğenmeyen Cezayirli yıldız direkt olarak soyunma odasına gitti. Galatasaray'da Fatih Terim'in aslında Feghouli'yi oyundan almak istemediği öğrenildi. Olayın iç yüzünde bir iletişim problemi olduğu belirtidi ve deneyimli teknik adam kulüp doktoru Yener İnce'ye sinirlendi. İşte gündem yaratacak olayın perde arkası...