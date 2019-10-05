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Galatasaray'da Fatih Terim çileden çıktı! Ankara'da inanılmaz olay
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim mücadelenin ikinci yarısında Sofian Feghouli'yi oyundan alıp yerine Jimmy Durmaz'ı dahil etti. Bu değişiklikten sonra kararı beğenmeyen Cezayirli yıldız direkt olarak soyunma odasına gitti. Galatasaray'da Fatih Terim'in aslında Feghouli'yi oyundan almak istemediği öğrenildi. Olayın iç yüzünde bir iletişim problemi olduğu belirtidi ve deneyimli teknik adam kulüp doktoru Yener İnce'ye sinirlendi. İşte gündem yaratacak olayın perde arkası...
5 Ekim 2019 Cumartesi 21:58
Güncelleme: 05.10.2019 22:32
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta gündem yaratacak bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olan Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça zorunlu bir rotasyon ile başladı.
Falcao, Lemina ve Luyindama'yı Ankara'ya götürmeyen deneyimli teknik adam, Seri'nin gıda zehirlenmesi sebebiyle serum aldığı için bitkin düşmesi sebebi ile Fildişili futbolcuya ilk 11'de yer vermedi ve mücadeleye Selçuk İnan'la başladı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede ikinci yarı oynanırken futbol sahalarında az rastlanabilecek bir olay yaşandı.