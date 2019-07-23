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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpten istediği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın tüm taleplerini kabul etti. İşte o sözleşme...
23 Temmuz 2019 Salı 11:17
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Galatasaray, Falcao transferinde sona yaklaşıyor...
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Diagne'den gelecek parayla bu transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı.
Kolombiyalı futbolcunun sarı kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.
DIRECTV Sports'ta yer alan habere göre Radamel Falcao, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi.