Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı kulüpten istediği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızın tüm taleplerini kabul etti. İşte o sözleşme...

23 Temmuz 2019 Salı 11:17
Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray, Falcao transferinde sona yaklaşıyor...

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Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Diagne'den gelecek parayla bu transferi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı.

Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

Kolombiyalı futbolcunun sarı kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

Galatasaray'da Falcao'nun sözleşme detayları belli oldu!

DIRECTV Sports'ta yer alan habere göre Radamel Falcao, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro istedi.

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