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Galatasaray'da Falcao krizi ve açıklama! 'Zorla oynatamazsınız'
Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında forma giyen Kolombiyalı yıldız sakatlığı sebebi ile o günden beri formasından uzak durumda bulunuyor. Galatasaray taraftarı da Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao ne zaman iyileşecek? gibi soruların cevabını arıyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı ile ilgili 1 numaralı ağızdan flaş açıklamalar geldi.
27 Ekim 2019 Pazar 22:07
Güncelleme: 27.10.2019 23:01
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Galatasaray'da Radamel Falcao krizi patlak verdi.
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Sarı-kırmızılılar dünya yıldızı santrforu transfer ederek büyük bir sükse yapmıştı. Falcao'nun Türkiye'ye adım atması yeri yerinden oynatmış, binlerce taraftar karşılamaya giderek görülmemiş bir tören düzenlenmişti.
Ancak RadamelFalcao'nun şu ana kadarki göstermiş olduğu performans büyük hayal kırıklığı yarattı.
Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız yaklaşık 1 aydır tek bir resmi maçta forma giymezken, ne zaman sahalara döneceği merak konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, 'Falcao müsait olursa oynatacağız' açıklamasını yapmıştı.