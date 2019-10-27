Galatasaray'da Falcao krizi ve açıklama! 'Zorla oynatamazsınız'

Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Son olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında forma giyen Kolombiyalı yıldız sakatlığı sebebi ile o günden beri formasından uzak durumda bulunuyor. Galatasaray taraftarı da Falcao ne zaman sahalara dönecek? Falcao ne zaman iyileşecek? gibi soruların cevabını arıyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı ile ilgili 1 numaralı ağızdan flaş açıklamalar geldi.

27 Ekim 2019 Pazar 22:07 Güncelleme: 27.10.2019 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





