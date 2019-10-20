Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Falcao, teknik heyetin sabrını taşırdı. İşte detaylar...
20 Ekim 2019 Pazar 10:37
Güncelleme: 20.10.2019 10:37
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Aslan'da Falcao krizi... Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi olay olmuştu.
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Takvim'in haberine göre, istenilen performanstan uzak olan Falcao'nun takım içi dengeleri bozduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor.
GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU
Galatasaray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.
DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR
Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nuneleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.
TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ
Falcao ile Terim arasındaki kriz Galatasaray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.