Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Galatasaray'da transferi için uzun uğraşlar verilen ve transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadroya katılan Kolombiyalı dünya yıldızı Radamel Falcao hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar gösterdiği performansla isteneni veremeyen ve aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Falcao, teknik heyetin sabrını taşırdı. İşte detaylar...
20 Ekim 2019 Pazar 10:37 Güncelleme: 20.10.2019 10:37
Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Aslan'da Falcao krizi... Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a transferi olay olmuştu.

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Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

Takvim'in haberine göre, istenilen performanstan uzak olan Falcao'nun takım içi dengeleri bozduğu iddia edildi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro kazanıyor.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

GOL PATLAMASI BEKLENİYORDU

Galatasaray taraftarının gol rekoru kırmasını beklediği Falcao, aşil tendonu eve kasığındaki ağrıları bahane ederek 18 gündür idmana çıkmıyordu. Kolombiyalı dün antrenmanlara başladı.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

DÖNÜŞÜ MERAK EDİLİYOR

Fatih Terim, "Falcao müsait olursa oynatmak isterim" demişti. Son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında forma giyen Falcao'nun eleştirelere sahada vereceği cevap merak ediliyor.

Galatasaray'da Falcao krizi! Fatih Terim...

TERİM 3 YILDIZI SİLMİŞTİ

Falcao ile Terim arasındaki kriz Galatasaray'da geçmişte yaşanan olayı hatırlattı. Terim, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u sürekli sakatlandığı için göndermişti.

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