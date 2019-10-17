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Galatasaray'da Falcao gerçekleri! Oynamamasının sebebi taraftar...
Galatasaray'da Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle 10 gündür takımla çalışamıyordu. Yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında son bir dakika oyuna girerken Gençlerbirliği maçına ise götürülmedi. Falcao'nun oynayamama sebebinin taraftar olduğu ortaya çıktı...
17 Ekim 2019 Perşembe 10:31
Güncelleme: 17.10.2019 10:39
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Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin uzaması, "Sakat değil. Parasını alamadı" iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu.
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Galatasaray'da Falcao 1 Ekim'de oynanan PSG maçı sonrası takımla idmanlara çıkmadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Falcao'nunGençlerbirliği maçının kadrosuna dahil edilmediğini açıklanmıştı.
Bu süreçten sonra Sarı-Kırmızılı kulüp 33 yaşındaki golcünün sağlık durumu ile ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan günlük idman haberlerinin içinde 'Falcao'nun tedavisine devam edildi' cümlesi yer aldı. 11 Ekim de ise başarılı golcünün sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
SAKAT DEĞiL, PARASINI ALMADI iDDiASI Bu konu ile ilgili Kolombiyalı basını Falcao'nun sakat olmadığını iddia etmişti. Sarı-Kırmızılı kulislerde ise konuşulan iddialar Kolombiya golcünün yıllık ücretinin ilk taksitini almadığı yönünde...