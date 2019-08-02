Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray'ın yeni transferi ilk antrenmanına çıktı. İşte idmandan görüntüler...
2 Ağustos 2019 Cuma 19:55 Güncelleme: 02.08.2019 19:56
Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Galatasaray, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanan antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Öte yandan yeni transfer Emre Mor da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'da Emre Mor ilk antrenmanına çıktı

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla özel maçta karşılaşacak. Mücadele, saat 21.00'de başlayacak.

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