Galatasaray'da Emre Akbaba şoku! Bunu kimse beklemiyordu...

ARSLANBOĞA DAHA ÖNCE BİR KEZ YÖNETTİ



Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Bursaspor ile Galatasaray'ın daha önce bir maçını yönetti. 2015/16 sezonunda İstanbul'da oynanan lig mücadelesini sarı kırmızılılar, 3-0 kazandı. Arslanboğa, daha önce Bursaspor'un 14 maçını yönetirken yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda Bursaspor'a 3, rakiplerine ise 5 kırmızı kart çıktı. Galatasaray ise, Arslanboğa'nın yönettiği 11 maçta da yenilmedi. 9 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 2 kez de rakipleriyle puanları paylaştı. Sarı kırmızılılara ve rakiplerine ise ise ikişer kırmızı kart çıktı.



