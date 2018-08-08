Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

3.3 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Alanyaspor Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.