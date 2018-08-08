Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı - Galeri - Fotomaç
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı

    8 Ağustos 2018 Çarşamba, 01:14:27
    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    Galatasaray Emre Akbaba'nın transferinde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler.

    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
    • 3
    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    3.3 milyon euro ödenecek

    Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Alanyaspor Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.

    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    Artık küçük detaylar kaldı

    Alanya ile Galatasaray arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini G.Saray'dan yana kullandı.

    Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
    • 6
    • 6
    Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

    En kısa sürede açıklanacak

    Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en kısa zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    (Takvim)

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