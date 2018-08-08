Galatasarayda Emre Akbaba imzaya kaldı

Galatasaray Emre Akbaba'nın transferinde son dakika sürprizi yaşanmazsa mutlu sona ulaştı.
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Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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Bir süredir bu futbolcu için girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Fenerbahçe ve Başakşehir'in de transfer listesinde olan Emre Akbaba'yı bitirdiler.
Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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Emre'nin artık Galatasaraylı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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3.3 milyon euro ödenecek
Fenerbahçe ve Başakşehir'in yaptığı teklifleri yetersiz bulduğu için reddeden Alanyaspor Yönetimi, G.Saray ile yaptığı görüşmelerden sonra bu futbolcu için 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağladı.
Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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Artık küçük detaylar kaldı
Alanya ile Galatasaray arasında artık küçük detayların kaldığı öğrenildi. Bunların giderilmesinden sonra Emre Akbaba'nın imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emre de tercihini G.Saray'dan yana kullandı.
Galatasaray'da Emre Akbaba imzaya kaldı
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En kısa sürede açıklanacak
Bir ayı aşkın bir süredir Emre Akbaba için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılı yönetimin en kısa zamanda başarılı futbolcuyu açıklaması bekleniyor. Emre anlaşmadan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.