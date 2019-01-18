Galatasarayda Diego Costa bombası! - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacak Galatasaray'da forvet transferinin hala tamamlanamamış olması camiada endişeye yol açıyor. Galatasaray yönetimi ise tüm bu bekleyiş ve eleştirilere dünyaca ünlü bir yıldız ile imza atarak cevap vermek istiyor.

18 Ocak 2019 Cuma, 19:44:06 Güncelleme: 19:48:13
Galatasarayda Diego Costa bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet konusunda çalışmalar titizlikle devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasarayda Diego Costa bombası!

Sarı-kırmızılılara transferi gündeme gelen son isim dünyaca ünlü golcü Diego Costa oldu.

Galatasarayda Diego Costa bombası!

İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi AS'ın Atletico Madrid bölümü direktörü Jorge García, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın Türkiye'ye gelme olasılığıyla önemli açıklamalar yaptı.

Galatasarayda Diego Costa bombası!

Jorge Garcia'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;

Galatasarayda Diego Costa bombası!

"Atletico, Costa'yla sezon sonuna kadar devam etmek istiyor."

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