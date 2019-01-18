Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacak Galatasaray'da forvet transferinin hala tamamlanamamış olması camiada endişeye yol açıyor. Galatasaray yönetimi ise tüm bu bekleyiş ve eleştirilere dünyaca ünlü bir yıldız ile imza atarak cevap vermek istiyor.