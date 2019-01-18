Galatasaray'da Diego Costa bombası!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçını 19 Ocak Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacak Galatasaray'da forvet transferinin hala tamamlanamamış olması camiada endişeye yol açıyor. Galatasaray yönetimi ise tüm bu bekleyiş ve eleştirilere dünyaca ünlü bir yıldız ile imza atarak cevap vermek istiyor.
18 Ocak 2019 Cuma, 19:44:06
Güncelleme: 19:48:13
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet konusunda çalışmalar titizlikle devam ediyor.
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Sarı-kırmızılılara transferi gündeme gelen son isim dünyaca ünlü golcü Diego Costa oldu.
İspanya'nın en çok okunan spor gazetesi AS'ın Atletico Madrid bölümü direktörü Jorge García, dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın Türkiye'ye gelme olasılığıyla önemli açıklamalar yaptı.
Jorge Garcia'nın Radyospor'a yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde;
"Atletico, Costa'yla sezon sonuna kadar devam etmek istiyor."