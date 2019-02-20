Galatasaray'da Diagne söz verdi! - Fotomaç
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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Terim'in, "Gollerine başlarsa rahat edeceğiz" dediği yıldız oyuncu, yarın oynanacak karşılaşma için garanti verdi: Atacağım gollerle tüm Avrupa beni konuşacak!

20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Galatasaray yarın akşam Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.

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Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Benfica deplasmanından tur çıkarmaya çalışacak.

Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak.

Galatasaray'da Diagne söz verdi!

Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da Diagne söz verdi!

İLK 11'DE OYNATACAK

Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam.

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