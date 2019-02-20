Galatasaray'da Diagne söz verdi! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'da Diagne söz verdi!
Terim'in, "Gollerine başlarsa rahat edeceğiz" dediği yıldız oyuncu, yarın oynanacak karşılaşma için garanti verdi: Atacağım gollerle tüm Avrupa beni konuşacak!
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
Galatasaray yarın akşam Avrupa Ligi'nde kritik bir maça çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Benfica deplasmanından tur çıkarmaya çalışacak.
Bu zorlu maç öncesi tüm gözler, Cimbom'un ara dönemdeki flaş transferi Mbaye Diagne'de olacak.
Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan, Benfica ile Kasımpaşa karşılaşmalarında ise hayal kırıklığı yaratan başarılı futbolcu, bu maça damga vurmaya hazırlanıyor.
İLK 11'DE OYNATACAK
Kasımpaşa maçı sonrası Fatih Terim'in, "Gollerini atmaya başlarsa rahatlayacağız" diyerek mesaj gönderdiği Diagne'nin kendisine güveni tam.