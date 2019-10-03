Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain maçı sonrası takım içi operasyon tarihini verdi. İşte Galatasaray'daki son durum ve satılacak oyuncular ile transfer planları...

3 Ekim 2019 Perşembe 13:30 Güncelleme: 03.10.2019 13:32
Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Ocak ayında yapacağı operasyonu duyurdu.

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Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Sarı kırmızılı kulüp, belirlenen 3 futbolcu özelinde transfer düğmesine bastı.

Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Yaş ortalaması 29.9 olan ilk 11'ini gençleştirmekte karar kılan Fatih Terim, ara transfere kadar ise çözümü takım içinde arayacak.

Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ilk 11'ini değiştirecek Terim, Gençlerbirliği deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev verecek ve bu rotasyon Ocak ayına kadar sürecek.

Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu

Terim, PSG maçından sonra "Tespit ettiğimiz oyuncuları alabilmek için işi gücü bırakarak oyuncu satacağız" demişti.

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