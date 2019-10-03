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Galatasaray'da devre arası büyük operasyon! Terim böyle duyurdu
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain maçı sonrası takım içi operasyon tarihini verdi. İşte Galatasaray'daki son durum ve satılacak oyuncular ile transfer planları...
3 Ekim 2019 Perşembe 13:30
Güncelleme: 03.10.2019 13:32
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Teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Ocak ayında yapacağı operasyonu duyurdu.
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Sarı kırmızılı kulüp, belirlenen 3 futbolcu özelinde transfer düğmesine bastı.
Yaş ortalaması 29.9 olan ilk 11'ini gençleştirmekte karar kılan Fatih Terim, ara transfere kadar ise çözümü takım içinde arayacak.
Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde ilk 11'ini değiştirecek Terim, Gençlerbirliği deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev verecek ve bu rotasyon Ocak ayına kadar sürecek.
Terim, PSG maçından sonra "Tespit ettiğimiz oyuncuları alabilmek için işi gücü bırakarak oyuncu satacağız" demişti.