Galatasaray'da dev transfer harekatı! - Fotomaç
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Galatasaray'da dev transfer harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider Başakşehir'in 6 puan arkasında tamamlayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde dev bir transfer harekatına girişme kararı aldı.

5 Ocak 2019 Cumartesi 22:49 Güncelleme: 06.01.2019 07:48
Galatasaray'da dev transfer harekatı!

Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ve İstanbul'da olması beklenen Alan Carvalho rötar yaptı.

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Galatasaray'da dev transfer harekatı!

Brezilyalı oyuncunun, Çin kulübü Guangzhou Evregrande Kulübünün 10 Ocak'ta, Dubai'de başlayacak olan sezon başı kampına katılacağı ve Cannavaro ile görüştükten sonra transferinin netleşeceği öğrenildi.

Galatasaray'da dev transfer harekatı!

19 Ocak'ta sözleşmesi bitecek olan Alan bu nedenle Antalya kampına katılmayacak.

Galatasaray'da dev transfer harekatı!

DIAGNE'YI ALACAKLAR

Süper Lig'in ilk yarısında fırtınalar estiren Diagne için flaş transfer iddiası...

Galatasaray'da dev transfer harekatı!

Fransız basını, Galatasaray'ın Alan'ı transfer etmek üzere olduğunu ve Guangzhou Evergrande takımının da yerine Kasımpaşa'dan Diagne'yi renklerine bağlamayı planladığını yazdı.

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